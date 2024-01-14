بالبرتقال والشموع.. "البلابيصا" فن الأقباط الشعبي في عيد الغطاس

يزخر تراث الشعب القبطى بالعديد من الموروثات ومنها علي سبيل الذكر وليس الحصر قناديل عيد الغطاس - البرتقال والقصب مع القلقاس وهو من أساسيات أحتفالات الاقباط بعيد الغطاس "عيد الظهور الإلهى" ، وكان أطفال يحملون القصب مع البرتقال والشموع ويصنعون منه قناديل مبهجة مزينة بالصلبان يقومون بعمل صلبان منها ويتغنون بترانيم عيد الغطاس ، وقد تحدث عن هذا الإحتفال وصور البلابيصا المختلفة والشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى.

جاءت كلمة البلابيصا من الكلمة اليونانية لامباس والتي تعني مصباح ومن وسائل الاحتفال في عيد الغطاس المجيد وهو احد الرموز من التراث القبطي التي ترمز لعيد الغطاس حيث كان الاقباط يصنعونه من البرتقال ويزينوه بالصلبان ويضعوا بداخلها الشموع ويعلقونه في البيوت

و يلعب به الاطفال في جو من الاحساس بفرح العيد

ويرجع اصل كلمة بلابيصا هي كلمة هيروغليفية معناها الشموع هذا كان قبل ان تصل الكهرباء للبيوت وتفقد هذه المراسم والتقاليد متعتها الحقيقية الا انه يتم عمله حاليا نظرا لطريقته البسيطة والسهلة

