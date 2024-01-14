انقلاب "تريلا" يعطل حركة الطريق الزراعي بين شبرا الخيمة وبنها

شهد الطريق الزراعي السريع القادم من شبرا الخيمة إلى بنها تعطلًا جراء انقلاب سيارة نقل "تريلا" محملة بالأعلاف، حيث سقطت حمولتها على الطريق في نطاق بنها، وعلي الفور تحركت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث.

البداية عندما أفادت مديرية أمن القليوبية بتلقيها إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة حول الحادث، حيث تبين أن السيارة كانت تحمل أجولة علف، مما أدى إلى توقف حركة الطريق.

وباشرت إدارة المرور بتيسير حركة الميكروباص والملاكي من أسفل كوبري الزقازيق في اتجاه مدينة بنها، ويتم حاليًا رفع الحمولة لاستعادة الحركة المرورية.

وفي السياق ذاته لم يُسجل حتى الآن وجود مصابين نتيجة للحادث.