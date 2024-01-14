تجديد حبس "فتاة مشردة" بتهمة قتل سمسار عقارات في المرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس متهمة “فتاة مشردة” قتلت سمسارا 15 يوما علي ذمة التحقيقات بدائرة قسم شرطة المرج.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من شاب بعثوره على جثة والده مشنوقا داخل شقته، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال مباحث القسم وعثر على جثة مسن يبلغ من العمر 78 عاما، وعلى رقبته طرحة وداخل فمه قطعة قماش، كما عثر بحوزة المجني عليه على أقراص تستخدم كمنشطات جنسية.

وبعمل التحريات تبين أن المجنى عليه لديه علاقات نسائية متعددة وأحضر فتاة مشردة ليمارس معها الرذيلة وبعدما خلع جزءا من ملابسه انقضت عليه الفتاة وشنقته بطرحة كانت ترتديها، ثم وضعت قطعة قماش بفمه ولاذت بالفرار.

وألقت أجهزة الأمن القبض علي الفتاة، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة التى رصدت تحركات المجنى عليه حتى وفاته، وتم تحرير المحضر اللازم.