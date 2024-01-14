اليوم.. مباحثات مصرية صينية بالقاهرة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

يجرى وانج يي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، مباحثات اليوم الأحد، مع كبار المسئولين المصريين لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات فضلا عن مناقشة عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن تشهد المباحثات تأكيد حرص مصر على الاستمرار في التعاون المثمر في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين الصديقين وفي ظل المسار الممتد من التعاون والتنسيق النموذجي بين الجانبين في شتى المجالات فضلاً عن الأداء المتميز للشركات الصينية المشاركة في العملية التنموية على امتداد رقعة الجمهورية.

كما من المقرر أن يتم تأكيد حرص الصين على استمرار بكين في تطوير ودعم البرامج والأنشطة التنموية والمشاريع القومية في مصر خاصة في ضوء ما تحقق في مصر من نهضة تنموية شاملة وكذلك البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر والتي تتكامل مع المبادرة الصينية الحزام والطريق فضلا عن تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين، إدراكا لمكانة ودور مصر الإقليمي وجهودها الدؤوبة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

ومن المقرر أن تشهد المباحثات تطورات المشهد الإقليمي، لا سيما في قطاع غزة، واستعراض الجانب المصري السياق العام للأوضاع الحالية، وضرورة العمل بجدية على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات المعتمدة، وأن الأولوية الراهنة تتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لمواجهة المأساة الإنسانية التي يواجهها أهالي القطاع، اتساقاً وتنفيذاً للقرارات الأممية ذات الصلة ورفض مصر التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.