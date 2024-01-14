موزمبيق وش السعد على الفراعنة

يفتتح المنتخب المصري لكرة القدم، مشواره في كأس الأمم الأفريقية، بمواجهة مثيرة ومعتادة أمام نظيره موزمبيق، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من البطولة، التي تنطلق اليوم في كوت ديفوار، وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

تاريخ مواجهات مصر وموزمبيق البداية مبشرة للفراعنة وكانت البداية في عام 1986 في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ15، بدور المجموعات وفاز وقتها الفراعنة بهدفين دون رد.

ثم تجدد اللقاء في عام 1998 في إطار منافسات بطولة أمم أفريقيا 1998، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، وحسم منتخب مصر المباراة بثنائية نظيفة أحرزها المهاجم المخضرم حسام حسن.

ثم المواجهة الثالثة كانت في إطار منافسات بطولة كأس أمم 2010، بدور المجموعات أيضًا لكن ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، وحسم الفراعنة اللقاء بهدفين دون رد من توقيع داريو كان بالخطأ في مرماه والمهاجم محمد ناجي جدو.

وفي المواجهة الرابعة التقى المنتخبان في إطار تصفيات كأس العالم 2014، وفاز الفراعنة بمباراة الجولة الأولى من المجموعة ج بهدفين دون مقابل بأقدام المدافع محمود فتح الله والمهاجم محمد زيدان.

أما في مباراة الإياب فانتصر الفراعنة بهدف دون رد أحرزه النجم المصري محمد صلاح على ملعب ماشافا بدولة موزمبيق.

منتخب مصر يحل في المرتبة الثانية كأعلى قيمة تسويقية في المجموعة الثانية والتي تبلغ 131.41 مليون يورو، أما منتخب موزمبيق الأقل فتبلغ قيمته 3.95 ملايين يورو.