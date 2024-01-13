المبدعة الصغيرة.. «أشرقت» بنت الدقهلية.. نبغت فى كتابة القصص والروايات.. وكانت أول أعمالها وهي فى الثامنة من عمرها

وهبها الله موهبة الكتابة منذ نعومة أظافرها وهى فى الثامنة من عمرها حيث كانت باكورة أعمالها فى القصص والروايات التي كانت تقرأها بشغف كبير بتشجيع من والدها ووالدتها اللذين حرصا على تنمية موهبتها فى القراءه والتى تطورت معاها إلى كتابة القصص والروايات لتصبح الطفلة أشرقت بنت الدقهلية أصغر كاتبة ليتم عرض أول أعمالها العام الماضى فى معرض الكتاب وهى فى سن الـ 12 عاما.

"البوابة نيوز" التقت أشرقت محمد فرحات ذات الـ 13عاما بنت قرية بشلا التابعة لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية حيث قالت : ولدت فى 3 سبتمبر 2011 بالرياض بالمملكة العربية السعودية وعندما أتممت عمر الـ 6 سنوات رجعت إلى مصر مع أسرتى وكانت هوياتى هى القراءة والتصوير والتصميم ومن حبى للقراءة بشغف وكذا الروايات التى كانت تحكيها لى والدتى قبل النوم أيقظ ذلك بداخلى موهبة تأليف وكتابة الروايات فبدأت فى الكتابة وتصميم أغلفة الروايات بيدى ".

وتابعت قائلة : شجعتنى والدتى ووالدى على القراءة بشراء كم هائل من الكتب والروايات حيث بدأت فى تدوين أفكارى في قصصات الورق والاحتفاظ بيها حتى كونت من خلالها أول قصة لى وكانت باكورة أعمالى رواية "بحر الانتقام" كتبتها في عمر الثماني سنوات وعرضت في معرض القاهرة الدولي للكتاب العام الماضى حيث قمت بتصميم غلاف الرواية بنفسى كما أقوم بتصميم الأغلفه لباقى أصحابى.

وأضافت قائلة: استعد للمشاركة هذا العام في معرض القاهرة الدولى للكتاب خلال شهر يناير الحالى بمجموعة قصصية بعنوان "نحت العقول" كما أتمنى أن يكون لى دار نشر خاصة بى فأنا أعشق الكتابة وهى مستمرة فى دمى حيث حصلت على 60 شهادة تقدير من جهات مختلفة كما أحلم أن أصبح طبيبة نفسيه .

ومن ناحيتها قالت والدتها فاطمة هلال : ابنتى أشرقت منذ نعومة أظافرها وهى تعشق القراءة والكتابة والرسم والتصوير ولكنى كنت أجدها دائما مهتمة بسماع الروايات التى أحكيها لها كل ليله حيث تمتلك ذاكرة قوية فقط كانت تقرأ بشغف كبير وكنت أقوم أنا ووالدها بشراء كميات كبيرة من القصص والروايات لها حتى فوجئنا بقيامها بكتابة رواية كاملة وهى فى سن الثامنة من عمرها وقررت المشاركة بها فى معرض الكتاب العام الماضى بعد أن تم مراجعتها وطباعتها عن طريق إحدى دور النشر حيث قامت بتصميم الغلاف بنفسها .

وتابعت قائلة : اكتشفت موهبتها من خلال قصصات الورق المكتوبة وكنت عندما تسألها تقول لى بكتب قصة كما أنها متفوقة أيضا فى دراستها ورغم أنها ما زالت فى عمر الـ 13 عاما إلا أنها حصلت على أكثر من 60 شهادة تقدير من جهات مختلفة وحصلت على أكثر من 30 دورة تدريبية فى مجالات مختلفة بالإضافة إلى أعمالها القصصية والروائية فقد شاركت بخاطرتين عن فلسطين في كتاب "قضية العرب" .

وأضافت قائلة : أشرقت تتمنى أن تصبح في المستقبل دكتورة نفسية حيث إن لها رواية علي "واتباد" باسم ثنائي القطب ودا مرض نفسي وتناولته في روايتها وأنا ديما بحاول أحفزها وأشجعها حيث إنها سريعة الاندماج فهى شخصية قيادية ، مستقلة ، قوية، رغم صغر سنها .

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