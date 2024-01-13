الدوري الإيطالي.. لاوتارو مارتينيز يقود هجوم إنتر ميلان أمام مونزا

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة مونزا، خلال المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق إنتر ميلان، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره مونزا على ملعب يو باور، إذ ينطلق اللقاء في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، هجوم النيراتزوري رفقة الفرنسي ماركوس تورام، على أن يجلس أليكسيس سانشيز على مقاعد البدلاء.

يحتل إنتر ميلان، صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة، بفارق نقطتين عن يوفنتوس الوصيف، بينما يأتي مونزا في المركز الحادي عشر وفي رصيده 25 نقطة.

تشكيل إنتر ميلان لمواجهة مونزا

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنجامين بافارد - دي فري - باستوني

خط الوسط: دارميان - باريلا - تشالهان أوغلو - هنريك مختيريان - ديماركو

في الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام.