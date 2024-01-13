زي النهارده.. فوز حزب الوفد بأول انتخابات برلمانية في مصر

"أهنئكم على الثقة الكبيرة التي حققتموها بتشكيل أول برلمان مصري على أسس حديثة.. لقد وضعكم الوطن ثقة كبيرة، وأعطاكم مسؤولية كبيرة، ومن أهم مهامكم مساعدة الحكومة والتعاون معها في إدارة البلاد وفق الدستور الذي يقوم على مبدأ التعاون بين السلطات".

هذا هو الخطاب الذي ألقاه سعد زغلول نيابة عن الملك خلال افتتاح البرلمان في 15 مارس 1924.

وكان فوزاً تاريخيًا لحزب الوفد في أول انتخابات برلمانية في مصر في 13 يناير 1924م، وتم إطلاق سراح سعد باشا زغلول وزملائه وكذلك المحكوم عليهم في أول معركة انتخابية في مصر.

وأشرف يحيى باشا إبراهيم رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على هذه الانتخابات وتنظيمها، وكان رئيس الوزراء مرشحا عن دائرة منيا القمح بالشرقية، وفي 13 يناير 1924، فاز حزب الوفد وأعلن فوزه بـ 90% من المقاعد.

وخسر رئيس الوزراء يحيى باشا إبراهيم، وهو ما يدل على نزاهة الانتخابات، حيث لم يكن للحكومة أي تأثير على الناخبين أو التدخل في العملية الانتخابية.

ماذا عن البرلمان قبل ذلك؟

في عام 1839م، قام محمد علي باشا بتشكيل "مجلس المشورة" الذي تم تعيين أعضائه بدلاً من انتخابهم، وكان هذا المجلس يتألف من كبار المسؤولين الحكوميين والنبلاء والعلماء، وعندما تولى الخديوي إسماعيل السلطة، أنشأ مجلسًا أطلق عليه "مجلس شورى النواب"، افتتح في نوفمبر 1866م برئاسة إسماعيل راغب باشا، الذي عين رئيسًا للمجلس في دورته الأولى، وكانت هذه أهم خطوة في تطور الحياة البرلمانية في مصر.