أمم أفريقيا 2023| شاهد.. مشجع إيفواري يصطحب كلبًا لمباراة الافتتاح

شهدت الساعات القليلة الماضية، واقعة غريبة قبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، باصطحاب مشجع إيفواري لكلب لمباراة افتتاح البطولة بين كوت ديفوار وغينيا بيساو.

والتقطت عدسات الكاميرات، أحد مشجعي منتخب كوت ديفوار وهو يرتدي ملابس بألوان منتخب بلاده ويصطحب كلبًا لملعب الحسن واتارا، ويرتدي أيضًا رداء بعلم ساحل العاج.

وظهر المشجع الإيفواري ومعه الكلب في طريقه لملعب افتتاح كأس الأمم الأفريقية، لمشاهدة المباراة الافتتاحية التي يسبقها حفل الافتتاح الذي يحضره العديد من الشخصيات البارزة مثل الفنان محمد رمضان، وأساطير كرة القدم الأفريقية وعلى رأسهم أحمد حسن نجم المنتخب الوطني السابق.

وتنطلق مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على أن يقام حفل الافتتاح في التاسعة مساء اليوم السبت.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي.

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.