انهيار أسرة ضحايا مذبحة الدقهلية خلال تشييع جثامينهم

وسط بكاء وصراخ وعويل من أسرة الضحية، شيع المئات من أهالي قرية الحجايزة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، مساء اليوم، جثمان ربة منزل ونجليها بعد أن تخلص منهم زوجها خنقا داخل مسكنهم بقرية عزبة السرسي التابعة للمركز لرفض الزوجة معاشرته معاشرة الأزواج منذ فترة.

انهيار اسرة ضحايا مذبحة الدقهلية خلال تشييع جثامينهم:

خرج الجثمان من المسجد الكبير بالقرية بمشاركة الأهالي وسط حالة من الغضب والحزن على رحيل السيدة ونجليها.

وصرحت النيابة العامة بتسليم الجثامين لذويهم من أسرة المجني عليها وذلك بعد أن انتهي الطب الشرعي من تشريح الجثامين والتي تبين ان الوفاة نتيجة الخنق اليدوي، الإصابات الموجودة حول الأعناق يمكن أن تكون ناتجة عن أظافر أصابع بشرية ووجود نزيف بأنسجة العنق.

يذكر أن المتهم "بهاء.م.ط،،37 عاما، نجار، الزوج ونجل عم الضحية قد اعترف فى محضر الشرطة بتخلصه من زوجته "سارة.ع.ر"،28 عاما، ، وذلك بعد رفضها من فتره منحه حقه الشرعي ومعاشرته معاشرة الأزواج.

وقال المتهم أن ليلة الواقعة أنهى عمله وتوجه إلى المنزل وطلب زوجته للفراش إلا أنها رفضت، فتخلص منها خنقا، إلا أن نجليه الطفلين شاهداه أثناء ارتكاب الجريمة فتخلص منهما خشية افتضاح أمره.

وأضاف أنه بعد ارتكابه جريمته فكر كيف يكشف الأمر لأسرة زوجته "عمه" فقرر التوجه إلى منزلهم وإبلاغهم أنه عثر على زوجته وطفليه متوفين وربما يكونوا قد تعرضوا للاختناق، فتوجهنا جميعا لمستشفى السنبلاوين العام، إلا أن الطبيب كشف أن هناك شبهة جنائية.

تشييع جثامين ضحايا مذبحة الدقهلية

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