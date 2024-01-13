رفضت معاشرته.. اعترافات صادمة لنجار قتل زوجته وابنيه فى الدقهلية

توصلت تحريات ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية الى الأسباب والدوافع وراء ارتكاب نجار جريمة قتل بشعة بعزبة السرسي التابعة للمركز، حيث تخلص من زوجته وأبنائه خنقا داخل منزلهم.

تفاصيل تخلص نجار من زوجته وأبنائه فى الدقهلية

واعترف المتهم بهاء.م..ط"،37 عاما، بتفاصيل جريمته امام ضباط المباحث موضحا أنه قرر التخلص من زوجته خنقا لأنها ترفض معاشرته معاشرة الأزواج منذ فترة، إلا أن نجليه شاهداه خلال ارتكابه للجريمة فقرر التخلص منهما خشية افتضاح أمره.

وقال المتهم فى محضر الشرطة، :"ان زوجته تمتنع منذ فترة عن العلاقة الزوجية وليلة أمس حاول أكثر من مره معاشرته لتختمر بداخله فكرة التخلص منها وبالفعل خنقها أثناء نومها إلا أنها صرخت واستيقظ الأبناء وشاهدا الواقعة فقررت قتلهم" .

وحررت مباحث مركز شرطة السنبلاوين محضرا بالواقعة وجرى نقل المتهم الى النيابة العامة لبدء التحقيق معه فور اعترافه بارتكاب واقعة التخلص من زوجته ونجليه ودوافعه وراء الجريمة.

وبدأ أطباء من مصلحة الطب الشرعي بالمنصورة، إجراءات تشريح جثامين المتوفين بعد نقلهم من مستشفى السنبلاوين العام الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين من بعض الأهالي بقرية عزبة السرسي دائرة المركز بعثور نجار على زوجتة ونجليه مقتولين داخل مسكنهم.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث، وبالفحص تبين وجود جثمان كلا من "سارة.ع"، ربة منزل، ونجليها الطفلين بهم آثار زرقة حول الرقبة نتيجة تعرضهم للخنق.

وادعى الزوج ويدعى "بهاء .م.غ"، 37 عاما، نجار بعثوره على زوجته ونجليه مخنوقين لدى عودته الى المنزل واكتشافه الواقعة.

بتطوير مناقشة الزوج تبين قيامه بارتكاب واقعة التخلص من زوجته ونجليه الطفلين، نتيجة رفض الزوجة معاشرته معاشرة الأزواج منذ فترة.

جرى نقل جثامين المتوفين الثلاثة الى مشرحة مستشفى السنبلاوين العام تحت تصرف النيابة العامة تمهيدا لنقلهم الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.