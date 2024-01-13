ads
السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"آخرة الإجبار على الخطوبة".. فتاة تلقي نفسها من الطابق السادس بالجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أقدمت فتاة علي إلقاء نفسها من الطابق السادس لرفض والدها خطبتها من شاب تربطهما علاقة عاطفية وإجبارها علي الخطبة من آخر بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على فتاة مصابة بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، وجري نقل المصابة إلي مستشفي أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

وبسؤال أهل المصابة أفادوا بأن الفتاة أقدمت على إنهاء حياتها بسبب رفض والدها خطبتها لشاب ترتبط به عاطفيا واجبارها علي الخطبة لآخر مما دفعها للقفز من الطابق السادس، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

العثور علي فتاة إلقاء نفسها من الطابق السادس القاء نفسه النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة سقوط شخص علاقة عاطفية كسر في الجمجمة قسم شرطة الجيزة مباشرة التحقيقات مستشفى ام المصريين مديرية امن الجيزة