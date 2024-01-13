دمياط تحصد المركز الثاني على مستوى الجمهورية في انخفاض معدل المواليد

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن المحافظة احتلت المركز الثاني على مستوى الجمهورية في انخفاض اعداد المواليد لعام 2023، طبقا لإحصائية الجهاز المركزى للتعبئة و الإحصاء وأن ذلك يأتى ضمن أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان.

وصرحت الدكتورة هالة هدية مدير إدارة تنظيم الأسرة أنه تم عقد ثلاث دورات تدريبية تشمل الأطباء والصيادلة والتمريض؛ وذلك ضمن خطة رفع مستوى أداء مقدمي خدمات تنظيم الأسرة، بناء على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط برفع مستوى اداء مقدمي خدمات تنظيم الأسرة والعمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان.

واشتملت واحدة منهم كيفيه التعامل مع وسائل تنظيم الأسرة وعلاج اى اثار لها و التى استهدف 20طبيب من اخصائى النساء والتوليد بالمحافظة .

وتضمنت الدورات الاخرى مشوره تنظيم الاسره والامداد والتموين للصيادلة والتمريض بالمحافظة حيث استهدفت 20 صيدليًا من صيادله المديرية والادارات و20 ممرضة.

وقدم التدريبات كلا من الدكتورة هاله هدية والدكتورة تسنيم ميالو، والدكتورة أسماء شوقى والدكتورة ايمان عياد و محمد المياح و اميره عبد الخالق .

شنّت مديرية الصحة في دمياط مرورات مسائية و ليلية على المستشفيات الحكومية بناءا على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط باستمرار المرور على المستشفيات على مدار الساعة، ومتابعة الانضباط الادارى و انتظام العمل بالمستشفيات طوال ايام الاسبوع و فى العطلة الرسمية.

وقال الخليل شريف مدير ادارة المتابعة أنه قامت لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل الوزارة بالمرور على كلا من مستشفى الزرقا المركزي ومستشفي الروضه المركزي و مستشفى ميت ابو غالب المركزى حيث تم متابعةالانضباط الاداري و تواجد كافة الاطقم الطبية على رأس العمل.