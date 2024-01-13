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السبت 13 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

"تعليم الموعوظين كنموذج تعليمي للتنشئة المسيحية".. رسالة ماجستير بالكلية الإكليريكية اللاهوتية

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
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نوقشت في الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس رسالة ماچستير بعنوان "تعليم الموعوظين كنموذج تعليمي للتنشئة المسيحية" مقدمة من الباحث القس مينا القمص إسحق، الكاهن بإيبارشية جرجا، محافظة سوهاج.

تكونت لجنة المناقشة من: الدكتوررشدي واصف بهمان، مشرفًا ورئيسًا، الدكتورالأنبا مكاري الأسقف العام، عضوًا، الدكتور القس غريغوريوس رشيدي ، عضوًا.

حضر المناقشة ايضا الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع القبة وتوابعها، ووكيل الكليةالإكليريكية.

وبعد أن تمت المداولة بين أعضاء اللجنة قررت اللجنة منح الباحث درجة الماجستير بتقدير امتياز.

الكلية الاكليريكية الانبا رويس رسالة ماچستير تعليم الموعوظين للتنشئة المسيحية القس مينا القمص إسحق الكاهن بإيبارشية جرجا محافظة سوهاج