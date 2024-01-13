دبلوماسي جنوب إفريقي: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

شدد الممثل الدائم لجنوب إفريقيا لدى المنظمات الدولية في فيينا رابولان سيدني مولكان، اليوم السبت، على أن إسرائيل ترتكب في غزة أعمال إبادة جماعية؛ رافضا مزاعمها بأن ذلك يأتي في إطار الدفاع عن النفس.



وقال مولكان في تصريحات خاصة لوكالة أنباء (تاس) الروسية، "منذ أن أعلنت إسرائيل الحرب على غزة بعد الهجوم الذي شنته حماس في أكتوبر 2023، أعربت جنوب إفريقيا في العديد من المحافل المتعددة الأطراف بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية عن أن سلوك إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني قد يصل إلى مستوى الإبادة الجماعية".



وأضاف: "ما شهدناه منذ ذلك الحين هو القصف العشوائي للمناطق السكنية، بما في ذلك البنية التحتية الحيوية مثل المرافق الصحية والمدارس وحتى مخيمات اللاجئين وتجويع السكان ليس دفاعًا عن النفس بأي تعريف بل إبادة جماعية".



ورفعت جمهورية جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل بتهمة انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي في أواخر ديسمبر الماضي.



وأكدت أن تصرفات السلطات الإسرائيلية يمكن وصفها بأنها إبادة جماعية لأنها ترتكب بقصد تدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجموعة الوطنية والعنصرية والإثنية الفلسطينية الأوسع.

ويطلب ادعاء جنوب إفريقيا من المحكمة أن تحكم بأن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ويجب عليها وقف جميع الأعمال العدائية في قطاع غزة بالإضافة إلى دفع التعويضات.