فوز «باى سكاى» وتطبيق «يلّا سوبر آب» بجائزتين من «جلوبال بيزنس اوتلك» 2023

فازت شركة باي سكاي بجائزة أفضل مزود حلول الدفع المبتكرة ومتعددة القنوات، بالإضافة إلى تتويج تطبيق يلّا سوبر آب بكونه الأسرع نموًا في مصر لعام 2023، وذلك ضمن فعاليات جوائز مجلة جلوبال بيزنس اوتلك 2023.

حصلت شركة باي سكاي على جائزة أفضل مزود حلول الدفع المبتكرة ومتعددة القنوات. يأتي هذا التتويج نتيجة للتفوق في تعميم نظام الدفع الإلكتروني وتعبئة الفجوات في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية على مستوى العالم.

أما تطبيق يلّا سوبر آب، فقد نال جائزة أسرع تطبيق نموًا في مصر لعام 2023، مظهرًا للإنجازات اللافتة التي حققها بوصوله إلى أكثر من مليون مستخدم في أقل من 8 أشهر، وحالياً يصل عدد مستخدميه إلى 2 مليون مستخدم. يُعتبر هذا الإنجاز فريدًا في مجال التكنولوجيا المالية والقطاع المالي بشكل عام.