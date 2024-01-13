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السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة يتفقد مركز أبحاث أمراض الكبد والقلب بكفر الشيخ.. صور

جانب من جولة وزير
جانب من جولة وزير الصحة
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تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، مركز أبحاث أمراض الكبد والقلب بمحافظة كفر الشيخ، لمتابعة سير العمل والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها وزير الصحة والسكان، دوريًا على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل وتوافر الخدمات الطبية للمواطنين، وكذلك متابعة موقف المشروعات القومية الصحية، والوقوف على أي تحديات أو معوقات وحلها على الفور.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد مختلف أقسام المركز والذي يضم (الطوارئ، المناظير، الداخلي، العناية المركزة، العمليات، المعمل، الأشعة التشخيصية والتداخلية).

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد قسم العيادات الخارجية والتي تضم عيادات الجهاز الهضمي والكبد والأورام والقولون التقرحي والجراحة، مشيرًا إلى أن المستشفى يعمل بإجمالي طاقة استيعابية 60 سريرًا  من ضمنهم 50 سرير داخلي، و10 أسرة رعاية مركزة، بالإضافة إلى 2 ماكينة غسيل كلوي، و29 جهاز مناظير.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير ناقش خلال زيارته،  الاحتياجات اللازمة للتوسع في عمل المركز، نظرًا لأهمية الخدمات التخصصية والمتميزة التي يقدمها لأهالي محافظة كفر الشيخ، أهمها خدمات المناظير.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير تابع معدلات التشغيل ومتوسط التردد الشهري على المركز،  والخدمات المقدمة للمرضى، كما تابع العمل بالعيادات المسائية للمركز، مشددًا على أهمية العمل بتلك العيادات لخدمة المواطنين بعد الساعة الثانية ظهرًا.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد الأرض المخصصة لمركز الكلى بكفر الشيخ والمجاور لمركز أبحاث الكبد والقلب، موجهًا في هذا الصدد بدراسة طرح المشروع للشراكة مع القطاع الخاص، في إطار تكامل العمل بين مؤسسات الدولة المختلفة.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد إبراهيم شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

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الجهاز الهضمي والكبد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان العيادات الخارجية العيادات المسائية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ شراكة مع القطاع الخاص لمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان