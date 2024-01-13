ڤودافون مصر تقدم خدمات الاتصالات المتكاملة في كمبوند مونارك ريزيدنس المستقبل سيتي

وقعت شركة ڤودافون مصر وشركة رويال للتطوير العقاري اتفاقية شراكة لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة "Triple Play"، في كمبوند مونارك ريزيدنس المستقبل سيتي، الذي يضم نحو 1200 وحدة سكنية.

وبمقتضى الاتفاقية ستقدم ڤودافون مصر خدمات الاتصالات المتكاملة وكافة تطبيقات المدن الذكية، في مشروع مونارك ريزيدنس العقاري، والتي تشمل باقة متنوعة من الخدمات الرقمية المتكاملة داخل الوحدات السكنية، بما في ذلك خدمات الإنترنت بسرعات فائقة تصل إلى 300 ميجا في الثانيه، وخدمات الهاتف الثابت، وخدمات التليفزيون الرقمي IPTV عبر كابلات الألياف الضوئية.

أكد المهندس كريم كامل، رئيس قسم خدمات الإنترنت الثابت والمجتمعات العمرانية في ڤودافون مصر، أن الشراكة التي تم توقيعها مع رويال للتطوير العقاري تعكس رؤية ڤودافون في الاستثمار في أحدث التقنيات العالمية، خاصة في مجال المدن الذكية والمجتمعات المغلقة، وأكد على اهتمام ڤودافون مصر بتطوير البنية التحتية لقطاع العقارات، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية 2030، حيث تعمل ڤودافون على تقديم حلول تكنولوجية متقدمة تسهم في تعزيز تجربة الاتصالات في المجتمعات المغلقة.

وقد استطاعت ڤودافون مصر تحقيق نجاحًا كبيرًا في تقديم خدمات المجتمعات السكنية المغلقة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تمكنت من تلبية احتياجات السوق ومتطلعات العملاء بفضل تطوير حلول ومنصات رقمية متطورة، وهو ما مكنها من عقد مجموعة من الشراكات مع كبرى شركات التطوير العقاري في مصر.

قال الدكتور كريم شعلان الرئيس التنفيذي لشركة رويال للتطوير العقاري، إن توقيع هذه الشراكة يأتى فى إطار رؤية ومنهجية الشركة فى انشاء مجتمعات عمرانية ذكية تقدم كافة الحلول التكنولوجية الحديثة لتوفير جودة حياة لكل عملائها، وفقا لأحدث المعايير والمواصفات الخاصة ببناء المدن المستدامة التي ترتكز على إدارة واستغلال المساحات وتوفير كافة الامكانيات التكنولوجية من أجل خلق مجتمع عمراني متكامل يدعم خطط الشركة، بتنفيذ مشروع عمراني متنوع الوحدات تتوافر فيه كافة المعايير العالمية، والتي تتماشى مع رؤية الدولة لأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ .