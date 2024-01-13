«الفرص فين» يناقش التحديات المتوقعة في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة

اختتمت Startup Grind Cairo فعاليتها السنوية "الفرص فين" لهذا العام، حيث جمعت هذه الفعالية رواد الأعمال وخبراء التطوير في مصر لمناقشة الفرص المتاحة والتحديات المتوقعة في مجال ريادة الأعمال خلال العام الحالي.

تميزت الفعالية بلقاء استثنائي أجراه حسين المناوي، مستشار تطوير الأعمال ومدير مكتب Startup Grind Cairo، مع محمد نجاتي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ExitsMena.

تؤكد فعاليات Startup Grind Cairo على رغبتها في إقامة مجتمع حيوي لرواد الأعمال في مصر. وتسعى الفعاليات إلى توفير منصات للتواصل المباشر وتنظيم فعاليات توجيهية تساهم في تحسين فهم الشركات الناشئة لاتجاهات السوق، يشمل ذلك استضافة شخصيات مؤثرة في مجال ريادة الأعمال.

أشار محمد نجاتي من شركة ExitsMena إلى التحديات التي واجهت ريادة الأعمال في مصر خلال العام 2023، نتيجةً للتقلبات الاقتصادية وتغيرات أسعار الصرف. ورغم تلك التحديات، يعتبر نجاتي أن عام 2024 قد يشهد فرصًا كبيرة للشركات الناشئة، خاصة في مجالات التكنولوجيا التي شهدت نموًا ملحوظًا.

في سياق ذلك، أشار نجاتي إلى زيادة الاهتمام بالأسواق الخارجية، خاصة السوق السعودية. ورغم أن الانتقال إلى الأسواق الدولية يعتبر تحديا، إلا أن نجاح الشركات في الأسواق المحلية يعتبر أساسًا أساسيًا لتحقيق النجاح الدولي. تطرق نجاتي إلى تحديات قطاعات معينة مثل التوصيل السريع وقبول المدفوعات، التي تتطلب استثمارات ضخمة. وفي المقابل، أكد على أهمية التكنولوجيا الزراعية والدعم الحكومي لها.

وأشار إلى فرص نمو غير مستغلة في التكنولوجيا الصحية وتكنولوجيا العقارات، خاصة مع الاهتمام بقوانين التمويل الجماعي. أكد نجاتي أن قطاع تكنولوجيا التعليم (EdTech) يتمتع بفرص كبيرة، نظرًا للطلب المتزايد على حلول التعليم عبر الإنترنت.

وألمح إلى فرص نمو في التكنولوجيا الصحية وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. أشار إلى أن التكنولوجيا المالية (FinTech) تحمل فرصًا كبيرة، خاصة في مجال التحويلات المالية الدولية، مع استمرار جاذبية المستثمرين.

تحدث نجاتي عن نجاح شركته ExitsMena كبنك استثمار يركز على دعم تطور واندماج الشركات الناشئة في مصر. مع التركيز على الصفقات بين 1-200 مليون دولار، حققت الشركة نجاحًا باستحواذها على منصة "دكتور أونلاين" وتطبيق "check me". ختم نجاتي بالتفاؤل حيال مستقبل ريادة الأعمال في مصر، وتوقع أن تشهد سوق الشركات الناشئة تعافيًا بدءًا من عام 2027. في النهاية، بالرغم من التحديات، يظل عام 2024 مليئًا بالفرص للشركات الناشئة في مصر، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والتعليم والصحة.