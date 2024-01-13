توم سنتيفيت: لاعبو منتخب جامبيا تجاوزوا أزمة الطائرة

أكد توم سنتيفيت، المدير الفني للمنتخب الجامبي، أن فريقه يسعى لتحقيق المفاجآت في بطولة أمم أفريقيا والتي تنطلق خلال الساعات القليلة المقبل، موضحا أن المشاركة الثانية على التوالي في البطولة ستكون مختلفة عن الأولى، خاصة وأن اللاعبين يأملوا في تحقيق إنجاز في هذه البطولة رغم صعوبة المجموعة التي تضم السنغال والكاميرون وغينيا.

وأضاف سنتيفيت لوسائل الإعلام، أن لاعبي المنتخب تجاوزوا أزمة الطائرة وأصبحوا جاهزون للمشاركة في البطولة، خاصة وأن لديهم مباراة قوية أمام السنغال حامل لقب البطولة الإثنين المقبل.

وكانت طائرة المنتخب الجامبي إلى مشكلات فنية بنقص الأكسجين مما جعلها تعود إلى العاصمة بانجول بعد تسع دقائق فقط من إقلاعها، وفقا لما ذكره الاتحاد الجامبي كرة القدم.

ويلعب منتخب جامبيا صاحب أقل تصنيف في البطولة 126 عالمًا في المجموعة الثالثة بجانب الكاميرون والسنغال وغينيا الاستوائية ويبدأ أولى مبارياتها الاثنين المقبل بمواجهة السنغال حاملة اللقب.

وتضم قائمة منتخب جامبيا المشاركة في أمم أفريقيا كلا من: في حراسة المرمى: مودو جوبي، بابوكار جاي، لامين سار

خط الدفاع: داودا نجوم، عمر كولي، سعيدي يانكو، جاكوب ميندي، جيمس جوميز، إيبو توراي، محمد سانيه، نوح سونكو، جاكوب ميندي، محمد سانيه، بوبكاري سانيه

خط الوسط: آلاسانا مانيه، عبدولي سانيانج، إبريما داربوي، حمزة باري، أبلي جالو، سليمان مريح، إبريما آدامز، يوسوفا بوب

خط الهجوم: موسى بارو، إبريما كولي، ياكوبا مينته، محمد باداموسي، أليو فاديرا، آسان سيساي، علي سوي