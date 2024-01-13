النائب العام: إعفاء المواطنين من رسم تظلم المخالفات المرورية في حال تسجيلها بالخطأ

وجه النائب العام المستشار محمد شوقي بإعفاء كافة المواطنين من دفع مقابل خدمة التظلم على المخالفات المرورية، في حالة ما إذا أسفر فحص التظلم عن تسجيل المخالفة بطريق الخطأ أو عدم صحتها أو كون المخالفة غير خاصة بالسيارة محل التظلم. وأوضح بيان النائب العام بأن آليات تقديم خدمة التظلم على مخالفات المرور هي (موقع النيابة العامة ppo.gov.eg - نيابات المرور بجميع محافظات الجمهورية - مكاتب البريد المصري)

جاء ذلك.. في ضوء حرص النائب العام علي الاستماع إلى شكاوى ومقترحات المواطنين، وفي إطار ما تقدمه النيابة العامة من خدمات إلكترونية، وتيسيرًا على المتعاملين معها بنيابات المرور المختلفة بجميع المحافظات