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السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النائب العام: إعفاء المواطنين من رسم تظلم المخالفات المرورية في حال تسجيلها بالخطأ

النائب العام المستشار
النائب العام المستشار محمد شوقي
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وجه النائب العام المستشار محمد شوقي بإعفاء كافة المواطنين من دفع مقابل خدمة التظلم على المخالفات المرورية، في حالة ما إذا أسفر فحص التظلم عن تسجيل المخالفة بطريق الخطأ أو عدم صحتها أو كون المخالفة غير خاصة بالسيارة محل التظلم. وأوضح بيان النائب العام بأن آليات تقديم خدمة التظلم على مخالفات المرور هي (موقع النيابة العامة ppo.gov.eg - نيابات المرور بجميع محافظات الجمهورية - مكاتب البريد المصري)

جاء ذلك.. في ضوء حرص النائب العام علي الاستماع إلى شكاوى ومقترحات المواطنين، وفي إطار ما تقدمه النيابة العامة من خدمات إلكترونية، وتيسيرًا على المتعاملين معها بنيابات المرور المختلفة بجميع المحافظات

قد تكون صورة ‏نص‏
النائب العام إعفاء كافة المواطنين خدمة تظلم المخالفات المرورية المخالفات المرورية