جامعة المنوفية الأهلية تعلن التشغيل الكلي للعيادة الداخلية

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الاهلية عن التشغيل الكلي للعيادة الداخلية بمقر الجامعة وذلك تحت إشراف الدكتورة نانسي أسعد المشرف الاكاديمي على جامعة المنوفية الأهلية.

أكد “القاصد”، أن جامعة المنوفية الأهلية تحرص على تقديم كافة الخدمات للطلاب خاصة الخدمات الطبية والعلاجية وتوفير سبل الرعاية الصحية المتكاملة للطلاب، لذا تم تجهيز العيادة الداخلية بمختلف التخصصات الطبية، وتم توفير الأطباء المعالجين وذلك طبقا للبروتوكول الموقع بين جامعة المنوفية الأهلية ومستشفيات جامعة المنوفية التي تضم المستشفى الجامعي ومستشفى معهد الكبد القومي ومستشفى الطلبة.

فيما أوضحت الدكتورة نانسي أسعد، أن العيادة الداخلية بجامعة المنوفية الأهلية تضم العديد من التخصصات (العظام، الباطنة، النفسية والعصبية) حيث يتم الكشف بعيادة العظام يوم السبت من كل أسبوع، والباطنة يوم الاثنين، والنفسية والعصبية يوم الخميس، كما يتواجد طبيب ممارس عام أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء أسبوعيا.