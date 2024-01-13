Anyone But You يتصدر إيرادات شباك التذاكر الأمريكي

تصدر فيلم الرومانسية والكوميديا “Anyone But You” للممثلة الشابة سيدني سويني، إيرادات شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل 3 أسابيع.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 63 مليون دولار، جمع منهم 48 مليونا في الصالات الأمريكية و15 مليونا في السوق الأجنبية، فيما قدرت تكلفته الإنتاجية بنحو 25 مليون دولار تقريبًا.

تدور أحداث الفيلم حول بيا وبين، حيث تمر علاقتهما بالفتور والملل بعد موعد غرامي ناجح بينهما فيقررا الانفصال، ولكن حينما يلتقي الثنائي مجددًا في حفل زفاف بأستراليا؛ يقررا التظاهر أمام الحضور بأن علاقتهما لم تنتهي.