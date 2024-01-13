التقدم في العمر وارتفاع ضغط الدم.. أسباب حدوث تسمم الحمل

تصاب العديد من السيدات بتسمم الحمل، والذي يؤثر على صحة الأم والجنين، وقد يبدأ بعد الأسبوع العشرين من الحمل، وينتج عنه ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع مستويات البروتين في البول، وقد يحدث التسمم بعد الولادة.

وحسبما ذكر موقع "مايو كلينك"، أنه في حالة التسمم يجب مراجعة الطبيب، فعدم العلاج يتسبب في مضاعفات كبيرة، تؤدي إلى وفاة الأم والجنين.

أعراض تسمم الحمل

وتظهر على السيدة الحامل العديد من الأعراض التي توضح أنها في حالة تسمم وهي ارتفاع ضغط الدم، أو البيلة البروتينية، وتضرر الكلى والأعضاء الأخرى.

وأشار موقع "مايو كينك"، أنه من ضمن الأعراض أيضًا، انخفاض مستويات الصفائح في الدم، ارتفاع إنزيمات الكبد، الصداع الشديد، ضعف الرؤية، ضيق النفس، ألم في الجزء العلوي من البطن،

الغثيان أو القيء، وقد لا تظهر أي من هذه الاعراض لذا يجب الذهاب للطبيب بصفة دورية.

أسباب تسمم الحمل

يوجد العديد من الأسباب التي تسبب التسمم، ذكر موقع الطبي الأسباب التي تؤدي إلى حدوثه وهي:

-الحمل لأول مرة أو الحمل بتوأم، والحمل الثاني عقب التسمم.

-تقارب فترة الحمل(أقل من سنتين) أو التباعد (أكثر من 10 سنوات).

-عمر الحامل، فالأكثر من 40 أو الأقل من 15 عام هم أكثر عرضة.

-ارتفاع ضغط الدم، والسكر، أو أمراض الكلى.

-العامل الوراثي، وأطفال الانابيب وفقر الدم، السمنة المفرطة

-اضطرابات المناعة الذاتية، أمراض الأوعية الدموية.

الوقاية والعلاج

وأوضح موقع "الطبي" أنه يجب زيارة الطبيب واتباع ما يوصي به وتناول جميع الأدوية المطلوبة، وذكر بعض طرق الوقاية والعلاج الأخرى من تسمم الحمل وهي:

-التقليل من استهلاك الملح، والمقليات والأطعمة الجاهزة .

-شرب 6-8 أكواب من الماء يوميًا.

-أداء التمارين الرياضية، إلى جانب الراحة.

-رفع القدم عن الأرض عدة مرات.

-تجنب الكافيين والكحول والتدخين.

-فقدان الوزن، في حالة الزيادة.

-متابعة ضغط الدم والسكر بانتظام.

-تناول جرعات منخفضة من الاسبيرين ومكملات الكالسيوم.

-اتباع ما يوصي به الطبيب من تعليمات وأدوية.