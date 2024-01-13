حملات للتبرع بالدم لضباط وأفراد وطلبة معاهد معاوني الأمن

نظم قطاع التدريب بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة حملات للتبرع بالدم لعدد من المستشفيات، شارك خلالها عدد من ضباط وأفراد وطلبة معاهد معاونى الأمن.

من جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

يأتي ذلك استمراراً للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية.. وفى ضوء تفعيل المشاركات الإنسانية الفعالة لأجهزة وزارة الداخلية.