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السبت 13 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

عاصفة شتوية تقطع الكهرباء عن آلاف الأمريكيين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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اجتاحت عاصفة شتوية عنيفة اتجاه الغرب الأوسط الأمريكي في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 250 ألف مشترك في ولايتي ويسكونسن وميشيغان أمس الجمعة قبل توقعات بأن يغطي الجليد المنطقة بدءا من مطلع هذا الأسبوع.
وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 151 ألف منزل وشركة في ميشيجان، وفقا لبيانات من موقع تتبع حيث يسجل ويجمع البيانات عن انقطاع التيار الكهربائي في الولايات المتحدة.
 وفي ولاية ويسكونسن انقطعت الكهرباء عن 102692 مشتركا بحلول منتصف ليل الجمعة
وأجلت شركات الطيران أكثر من 7600 رحلة جوية في أنحاء الولايات المتحدة وشمل تلك الطائرات التي منعت من الإقلاع في مطار أوهير الدولي في شيكاغو بسبب الرياح والتساقط الشديد للثلوج.
وتأتي العاصفة قبل ما سيكون على الأرجح أبرد طقسا تشهده البلاد بسبب تغير المناخ منذ ديسمبر 2022.

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