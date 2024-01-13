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السبت 13 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الفرنسي يؤكد دعم بلاده لأوكرانيا على المدى الطويل

وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه
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أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، أن بلاده ستدعم أوكرانيا على المدى الطويل، وذلك لدى وصوله إلى كييف في أول زيارة له إلى الخارج منذ توليه منصبه.

وفي أول تصريحاته في كييف، قال سيجورنيه "لقد جئت إلى هنا لأقول إن فرنسا ستدعم أوكرانيا على المدى الطويل، على المستوى الاقتصادي والعسكري وأيضا على المستوى الإنساني". 

وقبل لقائه مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أكد سيجورنيه أنه ستكون هناك عدة زيارات لمعرفة ما يحتاجه الأوكرانيون اليوم.

وكان اللقاء مقررا من قبل بين وزيرة الخارجية كاترين كولونا وزيلينسكي، قبل التعديل الوزاري الذي أجري مساء الخميس وعُين بموجبه سيجورنيه وزيرا للخارجية. 

ووفقا لبيان للخارجية الفرنسية، تأتي هذه الزيارة إلى أوكرانيا استمرارا لأجندة أوروبا القوية التي أشار إليها الرئيس الفرنسي في مايو الماضي في إطار منتدى جلوبسيك بالعاصمة السلوفاكية براتيسلافا، حيث ركز على الوحدة ودعم أوكرانيا والسيادة الأوروبية.

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