ضبط عاملين سرقا أجهزة كمبيوتر بمدرسة بشبرا الخيمة

ألقت مباحث قسم أول شبرا الخيمة القبض على عاملين سرقا 4 هاردات أجهزة كمبيوتر من إحدى المدارس بدائرة القسم حيث قاما بفك الهاردات واستوليا عليها وفرا هاربين، وجرى ضبطهما وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير القليوبية إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ من مدير إحدى المدارس بدائرة القسم باكتشافه سرقة 4 هاردات من أجهزة كمبيوتر في المدرسة.

توصلت التحريات والفحص إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملين لهما معلومات جنائية تسللا ليلا من على سور المدرسة وقاما بكسر باب معمل الحاسب واستوليا على الهاردات وفرا هاربين.

وفي أحد الأكمنة ألقى القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهم الواقعة وأرشدا عن المسروقات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

