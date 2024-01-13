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السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: وزير الدفاع الأمريكي يدير الهجمات على اليمن من داخل غرفته بالمستشفى

أوستن
أوستن
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قال ياسر نور الدين مراسل قناة القاهرة الإخبارية من نيويورك، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يدير الهجمات على اليمن من داخل غرفته بالمستشفى، بينما انقسم الكونجرس الأمريكي لمؤيد ومعارض، منهم من قال إن الرئيس الأمريكي كان لابد أن يأخذ رأي الكونجرس قبل الهجمات.

ولفت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أنه كان هناك تساؤلات في كيفية انتقال السلطة، وأوستن مريض يعاني من سرطان البروستاتا.

و أضاف أن إخفاء أوستن مرضه عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وضع الأخير في حرج، وكان هناك مطالبات داخل الكونجرس بعزل وزير الدفاع أوستن، كما وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقادات لاذعة لإدارة بايدن، بسبب أوستن، وبسبب ضرباته للحوثيين، حيث أكد أنه ضد الهجمات بشكلها، لكن بايدن لم يبالي، وشن اليوم هجمات جديدة.

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