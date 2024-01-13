الأرصاد تكشف خريطة الأمطار الرعدية على المحافظات اليوم السبت

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، و ودافىء علي جنوب الصعيد و جنوب سيناء، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء ويتكون الصقيع علي المزروعات علي وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ويشهد السبت أمطار متوسطة الي غزيرة ورعدية على محافظة مطروح تمتد مساء الي الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد علي فترات متقطعة، و نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى السواحل الشمالية ومدن القـناة وشمال الصعيد وتكون مثيرة للرمال والاتربة علي المناطق المكشوفة علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 20 والصغرى 6 ، وعلى جنوب الصعيد 23 للعظمى 10 درجة .