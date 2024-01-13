«عبد الهادي» يعلن دعم إضافى لـ 9 أسر تضررت من انهيار عقار بالمنصورة

أعلن المحاسب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة فى تصريحات له عن تقديم مساعدات مالية لـ 9 أسر بواقع 26 فرد وهم المتضررين فى انهيار عقار وإزالة آخر وتضرر ثلاثة آخرين بمنطقة عزبة الشال بمدينة المنصورة مثمنً الجهود التى قامت بها الأجهزة التنفيذية لحماية أرواح المواطنين وكذا الدعم الذى قدمته مديرية التضامن الاجتماعى برئاسة الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي للأسر المتضرره من خلال التنسيق مع الجمعيات الأهلية لإيجاد سكن بديل لمدة 6 أشهر وتوفير كافة السلع الغذائية واحتياجاتهم المعيشية وتقديم كافة أوجه الدعم لهم لحين توفير سكن دائم لهم .

وأضاف أنه منذ الحادث وهو يعمل جاهدا للوقوف بجانب الأسر المتضررة من الكارثة التي وقعت بمنطقة عزبة الشال بانهيار البيوت والتي تسببت في تشريدهم وضياع ما يملكون مشيرا إلى أنه سيتم دعم الأسر مادياً فى أماكن تواجدهم من أجل مواجهة تلك الكارثة.

وكانت لجنة الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي والإدارة الاجتماعية قد توجهت إلى موقع انهيار العقارين والمنازل المتضررة حيث تم نقل إحدى المواطنات من متضررى الإنهيار للإقامة بمركز حماية واستضافة المرأة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية والعمل على توفير سكن بديل لباقى الأسر كما جرى التوجيه بصرف مساعدة عاجلة للأسر المتضررة من مؤسسة التكافل الاجتماعي وتسجيلهم على برنامج تكافل وكرامة وتلبية كافة مطالبهم .

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطار صباح الأربعاء الماضى من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لإدارة شرطة النجدة من الأهالى بانهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة عزبة الشال من ناحية شارع الدراسات التابعة لحى شرق المنصورة بانهيار عقار بمنطقة حى شرق المنصورة.

وبانتقال ضباط مباحث قسم ثان المنصورة وقوات الحماية المدنية ومسؤلى حي شرق المنصورة وسيارة الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وجرى فرض كردون أمنى حول المنزل المنهار .

وبالفحص تبين أن العناية الإلهية أنقذت الأهالى حيث قاموا بإخلاء المنزل قبل انهياره فيما تبين من فحص اوراق المنزل أنه ملك ورثة احمد الطنطاوى و أنه لم يصدر له قرار ازالة او ترميم من قبل ولكن الانهيار جاءت نتيجة إزالة عقار مجاور أدت إلى حدوث شروح طوليه في منزلين آخرين ملك كلا من أيمن حمدي المتولى وحلمي الطنطاوى.

وبمعاينة المنزلين المجاورين للمنزل المنهار تبين وجود شروخ طولية بالمنزلين وجرى إخلائهما من السكان وفصل جميع المرافق عنهم وتم استدعاء الإدارة الهندسية حيث تبين من المعاينة علي الطبيعة وجود شروخ طولية بالعقارين احدهما دور ارضي و5 ادوار علوية والآخر دور ارضى و3 ادوار علوية.

فيما تم الإخلاء الفوري من الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة للعقارين من السكان لوجود خطورة داهمة وعمل كردون أمني حول المنطقة لتنفيذ الإخلاء وتم إزالة أحدهما على الفور وجرى إجراء المعاينة على الطبيعة للعقارات المجاورة والتي أسفرت عن عرض 3 عقارات أخرى مجاورة على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

ومن جانبه أوضح رئيس حي شرق المنصورة أنه تم إعداد نماذج الخطورة الداهمة للعقارين المشار إليهما وتم فصل المرافق وتنفيذ الإخلاء من السكان واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حرصا حياة السكان بالمنطقة، كما تم تحرير نموذج لعقارين من العقارات الثلاثة المعروضة على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالترميم والتدعيم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.