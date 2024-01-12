أول تعليق لعصام كاريكا  ملحن أغنية فيلم "الإسكندراني" بعد اتهامه بسرقتها

علق الفنان عصام كاريكا ملحن أغنية "أنا الفيلم اللي مات بطله" لفيلم “الإسكندراني” على الاتهام بالسرقة الذي وجهه المطرب محمود يوسف لفريق عمل الأغنية.

وقال كاريكا في تعليق على منشور محمود يوسف عبر "فيس بوك":"يا محمد انا جالى الكلام من الشاعر رامى جمال و عملت لحن أكيد بعبد جدااااااااااا عن غنوتك وانت عارف ,,,واكيد لو كنت سمعت غنوتك كنت نبهت رامى للتشابه ده !!! يبقى مشكلتك مع الشاعر مش مع صناع الفيلم".



وأكد محمود يوسف في تصريح سابق ل"البوابة نيوز" اليوم الجمعة أنه طرح الأغنية منذ ١٠ سنوات.

وتابع محمود:" واضح بشكل كبير أن فكرة الأغنية تم سرقتها بالكلمات بعد أن سمعها فريق العمل لتخرج وكأنها جديدة ويغنيها الفنان محمد شاهين لفيلم "الإسكندراني" الذي يعرض بالسينمات حاليا".

أغنية "أنا الفيلم اللي مات بطله" لفيلم "الإسكندراني بصوت محمد شاهين كتبها رامي جمال ولحنها عصام كاريكا.

بينما أغنية المطرب محمود يوسف كتبها الشاعر محمد إبراهيم ولحنها محمود لنفسه.

فيلم "الإسكندراني" تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف، بطولة أحد العوضي، زينة، حسين فهمي، صلاح عبدالله، محمود حافظ، عصام السقا.