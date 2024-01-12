3 مرشحين من جامعة عين شمس ينافسون على جائزة خليفة التربوية 2024

أعلن مكتب الجوائز بجامعة عين شمس التابع لقطاع الدراسات العليا أن الجامعة تنافس على جائزة خليفة التربوية 2024 بثلاثة مرشحين.

وتنوعت المشاركات بين الكليات المختلفة بمرشح من كلية البنات في مجال التعليم العالي فئة الأستاذ الجامعي المتميز، ومرشحين من كلية التربية النوعية أحدهما بمجال التعليم العالي فئة الأستاذ الجامعي المتميز، والآخر بمجال المشاريع والبرامج التعليمية المبتكرة- فئة الأفراد من الجامعة..

يأتي هذا ضمن التشجيع والدعم الذي توليه إدارة الجامعة في مجال الجوائز حيث تقوم الجامعة بتوفير بيئة محفزة ومشجعة لأعضاء هيئة التدريس لتحقيق الإنجازات والتميز، وتقدَّر الجامعة الإسهامات المميزة لأعضاء هيئة التدريس، وتعمل على تقديم الدعم اللازم من خلال توفير الموارد والفرص التي تعزز التعلم والبحث العلمي وتحقيق فرص التنافس والتى تعكس التزام الجامعة بتحقيق مستويات عالية من التميز الأكاديمي والبحث العلمي لتحقيق الرؤية التنافسية للجامعة.

