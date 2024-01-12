ميدفيديف يحذّر من إعلان حرب بين روسيا والغرب إذا نشرت بريطانيا قواتها في أوكرانيا

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، من أن نشر القوات البريطانية في أوكرانيا سيعني إعلان الحرب على روسيا.

جاء ذلك تعليقا على وصول رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى كييف لتوقيع “اتفاقية تاريخية بشأن التعاون الأمني”، وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم.

وقال ميدفيديف “آمل أن يدرك أعداؤنا الأبديون، البريطانيون، أن نشر وحدتهم العسكرية الرسمية في أوكرانيا سيعني إعلان الحرب على بلادنا”.

وأضاف “سيؤدي ذلك إلى عواقب خطيرة للغاية بالنسبة للمملكة المتحدة”.

وتساءل “كيف سيكون شعور الرأي العام الغربي إذا تعرض وفد بريطاني لإطلاق ذخائر عنقودية وسط كييف، كما حدث للمدنيين في بيلجورود؟”.

وأشارت تاس إلى أن أوكرانيا قصفت وسط بيلجورود في 30 ديسمبر 2023، باستخدام صاروخين بذخائر عنقودية وقذائف لنظام إطلاق صواريخ متعدد تشيكية الصنع مما أسفر عن مقتل 25 شخصًا، من بينهم خمسة أطفال، وأصيب أكثر من 100 شخص فضلا عن الخسائر المادية في المنازل السكنية والمنشآت المدنية.