إصابة 4 شباب فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين على طريق المنصورة جمصة

أصيب 4 شباب بإصابات مختلفة فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين على طريق المنصورة جمصة أمام قرية التخشيبة التابعة لمركز بلقاس فى محافظة الدقهلية .

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على طريق المنصورة جمصه أمام قرية التخشيبة التابعة للمركز ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة مستقلى الدراجتين بإصابات مختلفة وجرى نقلهم إلى مستشفى بلقاس لتلقى العلاج اللازم .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.