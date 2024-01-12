جامعة حلوان تعلن نتائج مسابقة مسرح المنوعات لكليات الجامعة

اختتمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان مسابقة مسرح المنوعات التي نظمتها بمشاركة كليات الجامعة، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقد حضر المسابقة عمداء الكليات، في إطار حرص الجامعة على تنظيم الأنشطة الطلابية والفنية التي تسهم في إثراء الحياة الثقافية وتنمية مواهب وقدرات الطلاب.

وفي تصريح له أكد الدكتور السيد قنديل على أهمية تشجيع مشاركة الطلاب في الأنشطة المختلفة لما لذلك من دور كبير في صقل مواهبهم وتنمية شخصياتهم، بالإضافة إلى تعزيز التواصل الاجتماعي وروح العمل الجماعي.

وأعلن الدكتور قنديل فى تصريح له بمضاعفة قيمة الجوائز المالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في المسابقة، وذلك تشجيعا للطلاب على المشاركة والإبداع. مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على دعم الأنشطة الطلابية بكافة السبل.

وأعرب عن سعادته بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه الطلاب المشاركون في المسابقة، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والنجاح.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، أسفرت نتائج المسابقة " غناء جماعي" فاز بالمركز الأول كلية الآداب، والمركز الثاني كلية الحقوق.

بينما جاءت نتيجة مسابقة العزف الجماعى كالتالي، فاز بالمركز الأول كليه تجاره bis، والمركز الثانى كليه هندسه المطريه، والمركز الثالث كليه التجاره واداره الاعمال.

وجاءت نتيجة مجال الفنون الاستعراضية، حيث حصل على المركز الأول كليه علوم الرياضة بنين، والمركز الثاني كليه التجارة وإدارة الأعمال، والمركز الثالث كليه التربيه الموسيقيه.

كما جاءت نتيجة مجال المسرح الغنائي، حيث فاز بالمركز الأول كلية علوم الرياضة بنين، والمركز الثاني، كليه تجاره bis، والمركز الثالث كلية الآداب.

وفى مجال المسرح فاز بالمركز الأول كلية الحقوق، والمركز الثاني كلية هندسة حلوان، والمركز الثالث مناصفة بين كلية هندسة المطريه، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وشاركت كليات (كلية الاقتصاد المنزلي، كلية التربية، كلية الطب، كلية التمريض، كلية تكنولوجيا والتعليم، كليه الفنون التطبيقيه، كليه هندسه حلوان، كلية الخدمة الاجتماعية، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، كليه التجاره واداره الاعمال، كلية هندسة المطرية، كلية السياحة والفنادق، كلية الاداب، كليه تجاره Bis، كليه الحقوق، كليه التربيه الموسيقيه، كلية علوم الرياضة بنين، وبنات).

هذا وقد أقيمت المسابقة تحت إشراف الأستاذ هشام رفعت القائم بعمل أمين عام الجامعة، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.