كريم السادات يشيد بكلمة السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي: أكدت موقف مصر الداعم للقضية

ثمن النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي في وقت تتصاعد به وتيرة الأحداث في المنطقة العربية.

وأضاف"السادات" فى تصريحات له، اليوم، أن الوفد الأمريكي أشاد بالجهود المصرية المتواصلة من أجل تهدئة الأوضاع في المنطقة العربية من أجل إحلال السلام، فضلا عن أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على استمرار التنسيق والتعاون من أجل وقف عملية إطلاق النار في قطاع غزة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن اللقاء لم يقتصر على الحديث عن القضية الفلسطينية فقط وآخر التطورات الخاصة بها، وإنما تضمن اللقاء التباحث بشأن الأوضاع الإقليمية بشكل عام، والتأكيد على رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطنيين من أرضهم.

واختتم: بأن الدولة المصرية حريصة على تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإغاثية إلى أهالي قطاع غزة، حيث قدمت مصر نموذجا يحتذى به في مساعدة الأشقاء الفلسطنيين من خلال تقديم آلاف الأطنان من الوقود والمواد الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة، فضلا عن استقبال أعداد كبيرة من المصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية.