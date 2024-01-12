شاهد| ضربات أمريكية بريطانية لمواقع الحوثيين.. ما الذي يحدث في اليمن؟

نفذت القوات الأمريكية البريطانية 5 غارات لمواقع الحوثيين في مديرية الجند بمحافظة تعز، و3 غارات جوية مستهدفة مطار الحديدة الذي يقع بمدينة الحديدة في اليمن.

وجاء رد الحوثيون على تلك الضربات المشتركة بإطلاق عدة صواريخ من الحديدة تجاه البحر الأحمر، مستهدفين السفن الأمريكية والبريطانية.

وقالت صحيفة “وول ستريت”، إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة "حارس الازدهار"، على استعداد لشن ضربات على مواقع الحوثيون المدعومة من إيران، بعد تحدي الحوثيون إنذار وقف الهجمات على السفن التي تعبر البحر الأحمر.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن قوات أمريكية وبريطانية مدعومة من البحرين وأستراليا وكندا ودول أخرى، ونفذت بنجاح ضربات على أهداف للحوثيين، ولن يتردد في إعطاء توجيهات لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وقال علي القحوم القيادي في جماعة أنصار الله الحوثيين: “إن المعركة ستفوق خيال وتوقعات الأمريكيين والبريطانيين، مضيفاً أن الحرب مفتوحة والأمريكيون والبريطانيون سيندمون على عدوانهم وسيدفعون الثمن باهظا”.