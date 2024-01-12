محمد عادل: مسرحية "النقطة العميا" مباراة تمثيل رائعة

يواصل العرض المسرحي "النقطة العميا" ليالي عرضه يوميا على مسرح الغد بالعجوزة، وسط حضور جماهيري كبير.

وقال الفنان محمد عادل، إن عرض "النقطة العميا" من الأعمال المسرحية التي تناسب كل الأسرة المصرية، والمتخصصين أيضا، وغيرهم من عشاق فن المسرح.

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن المسرحية هي مباراة تمثيل رائعة بين مجموعة من الفنانين المتميزين من بينهم: نور محمود وهو مفاجأة العرض وأول تجربة على خشبة المسرح، وأحمد السلكاوي، وأحمد عثمان، وحسام فياض، وهايدي بركات، مشيدا بأداء هؤلاء المبدعين وعلى رأسهم مخرج العرض أحمد فؤاد.

وأوضح عادل أن مسرح الغد من المسارح التي تقدم وجبة مسرحية مختلفة عن سابقتها، فهو دائما يقدم عروض مميزة تنتظر الجمهور من حين لآخر، مؤكدا أن المسرح شيء مهم ويمثل حياة حقيقية لمتنفسيه.

"النقطة العميا" من إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة المخرج سامح مجاهد، والتابعة للبيت الفني للمسرح، وتدور أحداث المسرحية حول عطل يصيب سيارة آدم الذي يجسده "نور محمود"، أثناء عاصفة شديدة، مما يضطره إلى اللجوء لأقرب بيت ليجد بداخله ثلاثة أساتذة في القانون يلعبون لعبة غريبة تدعي المحكمة وتكتمل عناصر اللعبة بحضوره، ليجد نفسه متورطًا في قبضة المحكمة ويحاول إيجاد طريق للخروج من هذه اللعبة.

العرض من إعداد وإخراج أحمد فؤاد، وهو مأخوذ عن رواية "العطب" للكاتب السويسري الشهير فريدريش دورينمات، ومن بطولة الفنانين: نور محمود، وأحمد السلكاوي، وأحمد عثمان، وحسام فياض، وهايدي بركات، وعمر صلاح الدين، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء نور سمير، موسيقى محمود أبو زيد، مخرج منفذ داليا حافظ.