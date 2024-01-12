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الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شاهد.. وسام أبو علي يشارك في تدريبات الأهلي واستقبال خاص من كولر واللاعبين

وسام أبو علي في تدريبات
وسام أبو علي في تدريبات الأهلي
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شارك الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية ‏للأهلي للمرة الأولى بعد الإعلان رسميًّا عن التعاقد معه لمدة أربع سنوات ونصف السنة، قادمًا من نادي ‏سيريوس السويدي.‏

وحرص الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني ولاعبو الأهلي على الترحيب بالمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، في ‏ظهوره الأول بالتدريبات الجماعية التي أقيمت مساء الخميس على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة ‏الراحة التي حصل عليها الفريق.‏

https://twitter.com/AhlyInsider/status/1745548761097540028?t=0IBsG8wZKfrcTVmEBTUX_Q&s=19

وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة «الأهلي لكرة القدم» ‏عن التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب نادي سيريوس السويدي لمدة أربع ‏سنوات ونصف السنة. 

وقام توفيق بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب إلى ‏صفوف الفريق، بعد الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على ‏الكرة.‏

الفلسطيني وسام أبو علي تدريبات الأهلي المخضرم مارسيل كولر