شاهد.. وسام أبو علي يشارك في تدريبات الأهلي واستقبال خاص من كولر واللاعبين

شارك الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية ‏للأهلي للمرة الأولى بعد الإعلان رسميًّا عن التعاقد معه لمدة أربع سنوات ونصف السنة، قادمًا من نادي ‏سيريوس السويدي.‏

وحرص الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني ولاعبو الأهلي على الترحيب بالمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، في ‏ظهوره الأول بالتدريبات الجماعية التي أقيمت مساء الخميس على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة ‏الراحة التي حصل عليها الفريق.‏

https://twitter.com/AhlyInsider/status/1745548761097540028?t=0IBsG8wZKfrcTVmEBTUX_Q&s=19

وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة «الأهلي لكرة القدم» ‏عن التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب نادي سيريوس السويدي لمدة أربع ‏سنوات ونصف السنة.

وقام توفيق بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب إلى ‏صفوف الفريق، بعد الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على ‏الكرة.‏