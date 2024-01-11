اقرأ غدا في "البوابة".. "العدل الدولية": على الكيان الصهيوني وقف الإبادة بحق الفلسطينيين وإدخال المساعدات

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 12 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

رسائل قوية من السيسي لوزير الخارجية الأمريكي بشأن الأوضاع في غزة

"العدل الدولية": على الكيان الصهيوني وقف الإبادة بحق الفلسطينيين وإدخال المساعدات

مسئولة أممية: إسرائيل تسعى إلى تغيير تركيبة سكان القطاع

الهلال الأحمر الفلسطيني: مقتل 6 من عمال الإنقاذ في غارة

الأمم المتحدة تطالب بوقف هجمات "الحوثي" في البحر الأحمر

رئيس أذربيجان: شروط توقيع اتفاق سلام مع أرمينيا "تهيّأت"

هبوط مروحية أممية اضطراريًا في الصومال وأنباء عن احتجاز طاقمها رهائن لدى "الشباب"

إصابة 11 شخصا في استهداف روسي لفندق بخاركيف الأوكرانية