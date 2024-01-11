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الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. "العدل الدولية": على الكيان الصهيوني وقف الإبادة بحق الفلسطينيين وإدخال المساعدات

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 12 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

رسائل قوية من السيسي لوزير الخارجية الأمريكي بشأن الأوضاع في غزة
"العدل الدولية": على الكيان الصهيوني وقف الإبادة بحق الفلسطينيين وإدخال المساعدات
مسئولة أممية: إسرائيل تسعى إلى تغيير تركيبة سكان القطاع
الهلال الأحمر الفلسطيني: مقتل 6 من عمال الإنقاذ في غارة
الأمم المتحدة تطالب بوقف هجمات "الحوثي" في البحر الأحمر
رئيس أذربيجان: شروط توقيع اتفاق سلام مع أرمينيا "تهيّأت"
هبوط مروحية أممية اضطراريًا في الصومال وأنباء عن احتجاز طاقمها رهائن لدى "الشباب"
إصابة 11 شخصا في استهداف روسي لفندق بخاركيف الأوكرانية

السيسي العدل الدولية إسرائيل