استعدادًا لكأس أمم أفريقيا 2023.. منتخب المغرب يفوز على سيراليون

حقق منتخب المغرب، مساء اليوم الخميس، انتصارًا على سيراليون بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما في إطار استعدادات أسود الأطلس لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات.

ويشارك المنتخب المغربي في كأس الأمم الأفريقية، بالمجموعة السادسة، التي تضم، الكونغو الديمقراطية، تنزانيا، وزامبيا.

واختتم منتخب أسود الأطلس، تحضيراته لـ«كان 2023»، بفوز على سيراليون في مباراة أقيمت على ملعب أوجوست دينيس بمدينة سان بيدرو في كوت ديفوار، دون حضور جماهيري وبعيدة عن وسائل الإعلام.

وجاءت أهداف منتخب المغرب عن طريق، مهاجم إشبيلية الإسباني يوسف النصيري (هدفين) في الدقيقتين 30 و55، وسفيان بوفال في الدقيقة 35.

وخاض وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، مباراة سيراليون بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي - يحيى عطية الله - نايف أكرد - شادي رياض

خط الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - سليم أملاح

وفي الهجوم: حكيم زياش - يوسف النصيري - سفيان بوفال.