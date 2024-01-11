إحالة مدير مناوب مستشفى الرمد إلى التحقيق في محافظة دمياط



تحرك الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة دمياط ضمن المتابعات المستمرة لسير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى المحافظة.

قام اليوم الخميس الدكتور عبد الجواد، بمرور مفاجىء على مستشفي الرمد،حيث تابع الانضباط الادارى وتواجد الاطقم الطبية على رأس العمل.

و بناءا على ذلك احال وكيل وزارة الصحة بدمياط المدير المناوب للمستشفى للتحقيق حيث وجد جدول النوبتجيات غير معد بالشكل المطلوب.



كما تابع وكيل وزارة الصحة بدمياط العيادات المسائية والقسم الداخلي بالمستشفى.



و من الجدير بالذكر ان مستشفى الرمد قد قامت باجمالى ٦٩١٠ عمليةجراحية خلال عام ٢٠٢٣ والتى تشمل 1964 العمليات الكبرى و3493 العمليات الصغرى بالاضافة الى ١٤٥٣ عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار ضمن اعلى معدلات عمليات الرمد على مستوى الجمهورية فى عمليات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

كما فاجأ الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة دمياط مستشفي الروضة المركزى بمرور مفاجىء لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ومتابعة تلافى السلبيات التي أسفر عنها المرور المكبر الأخير على المستشفى مع ادارة المستشفى الجديدة.

وتابع وكيل وزارة الصحة في دمياط الانضباط الادارى بالمستشفى وتقديم الخدمات الطبية وتواجد الاطقم الطبية على رأس العمل بالاضافة الى توافر الادوية والمستلزمات الطبية و تابع اعمال السلامة والصحة المهنية و الاعمال الكهروميكانيكية بالمستشفى.

كما قام بتفقد اقسام الطوارىء والاستقبال والاقسام الداخلية لمتابعة العمل ورصد المشكلات

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و قد أحال طبيبين للتحقيق وذلك لعدم تواجدهم لتأدية عملهم بالمستشفى كما تابع مستوى رضاء المواطنين عن تقديم الخدمات الطبية بالمستشفى.

اعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط انه وجه لجان المتابعة والحوكمة بالمديرية بالمرور اليومي علي المنشآت الصحية بالمحافظة لمتابعة الانضباط الإداري بها،

و استمرارا لهذه الحملات، قامت لجان المتابعة والحوكمة بمديرية الصحة بالمرور امس على مسشفى كفر سعد المركزى وذلك لمتابعةالانضباط الادارى بالمركز وانتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية والاكسجين وكذلك متابعة النظافة واجراءات مكافحة العدوى حبث تبين اثناء المرور انصراف ٤٩ من العاملين بالمستشفى بدون اذن.

