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الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصر تفوز بالمركز الثالث عالميًا في مسابقة إدارة سلاسل الإمداد بالولايات المتحدة ISCEA

مصر تفوز بالمركز
مصر تفوز بالمركز الثالث عالميًا في مسابقة دولية
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في المسابقة الدولية لإدارة سلاسل ISCEA شارك فيها طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وحصل الفريق المصري Elite على المركز الثالث في أول مشاركة له.

وفاز الفريق المكون من 4 طلاب هم ديما صلاح يوسف عبد الحسيب، فاطمة الطيب، زياد أحمد، وهم طلاب الأكاديمية العربية كلية النقل الدولي واللوجستيات فرع أسوان، بالمركز الثالث عالميًا، بجانب منحة دراسية كاملة للدراسة في البرامج المتاحة والمتخصصة في سلاسل الإمداد داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

ونجح فريق الأكاديمية في مواجهة عدة فرق مختلفة وتحديات خلال المسابقة، وتنافس مع خبراء في سوق العمل الدولي، لذلك كرمت محافظة أسوان الطلاب الفائزين من قبل عميد المعهد  الدكتورة سارة الزرقاء والدكتور محمود منسي مسؤول التسويق بالمعهد.

كما شارك إلكترونيًا في الاحتفال قيادات من منظمة ال ISCEA من الولايات المتحدة الأمريكية لتهنئة الطلاب الفائزين وتكريمهم، وعلى هامش التكريم قام المعهد بتقديم ورشة عمل عن التمكين المهني في مجال اللوجستيات.

وأعلنت الأكاديمية في بيان لها اليوم أنه لديها الكثير من الطلاب ذوي الخبرة والتميز، أنها تتميز في شتى المجالات، وهذه المسابقة من أهم المبادرات التي تحفز الموظفين والمؤسسات بشكل عام على الإبتكار والتنمية، ومجال إدارة سلاسل الإمداد أصبح له دور مباشر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الشباب تجاه العمل الجماعي والتفكير الإبداعي، ودمجهم تجاه أحدث الممارسات في مجال إدارة سلاسل الإمداد والتي من ضمنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث استهدف معهد النقل الدولي واللوجستيات شباب جمهورية مصر العربية العاملين في قطاع إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات تحت سن الـ 30 من شتى المحافظات.

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