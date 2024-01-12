«الأسقفية» تنظم يومًا لتوزيع المساعدات تحت عنوان «صناع الأمل»

نظمت الكنيسة الأسقفية بمشروع الطوارئ والمساعدات الإنسانية والتنمية بقطاع اللاجئين، يومًا لتوزيع المساعدات الغذائية على اللاجئين السودانيين، من خلال مبادرات محمد بن راشد العالمية بالشراكة مع شبكة بنوك الطعام الإقليمية، وبنك الطعام المصري، بحضور الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك

وجاء هذا ضمن مجموعة مساعدات للاجئين الذين جاؤوا بعد الحرب لمساعدتهم في ظروف المعيشة وتحسين حالتهم المجتمعية، إذ تم توزيع ٦.١٢٣ طرد غذائي على اللاجئين.



وشارك الدكتور معز الشهدي رئيس شبكة بنوك الطعام الإقليمية ونائب أول رئيس بنك الطعام المصري والمطرب أبو أحد ممثلي "صناع الأمل".

الجدير بالذكر أن مشروع الطوارئ والمساعدات الإنسانية والتنمية، بقطاع خدمة اللاجئين التابع للكنيسة الأسقفية يقدم خدماته للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في مصر، والذين فروا من بلدانهم الأصلية بسبب الحرب أو الكوارث، ويسعى المكتب لتقديم المساعدات الإنسانية، والتشجيع النفسي والمساعدة في بناء الاكتفاء الذاتي واحترام الذات، في إطار تحضيرهم للعودة إلى الوطن أو إعادة التوطين أو الاندماج في المجتمع المصري.