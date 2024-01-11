رئيس إسكان النواب يفجر مفاجأة بشأن قانون الإيجار القديم

قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن ملف قانون الايجار القديم، ملف مهم للغاية وشائك وتعرض للتأجيل منذ عشرات السنين لمدة تزيد عن 60 عام، خلال الحكومات المتعاقبة والتى كانت تؤجله، مشيرا إلى أنه بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي فى "حكاية وطن" وتحدث بإستفاضة عن هذا الموضوع وإهتم بوجود أكثر من 2 وحدة سكنية مغلقة من الايجارات القديمة نتيجة أن أصحابها قاموا بإغلاقها ودفع ايجار تلك الوحدات السكنية، الزهيد جدا ويسكن فى مكان آخر".

وأضاف الفيومي، خلال حواره ببرنامج " هنا الجمهورية الجديدة " المذاع على قناة النهار، أن أغلب الوحدات السكنية ذات الايجار القديم فى وسط البلد، وبالتالي ملف قانون الايجار القديم، يحتاج إلى فتحه من جديد ومناقشته خاصة وانه يعتبر من المشاكل المزمنة والمتراكمة ويجب التصدي لها بشجاعة لكى نحقق العدالة التى يرجوها المواطنين فى هذا الملف الشائك.

وتابع:" قانون الايجار القديم، سيتم مناقشته وتفعيله لتحقيق العدالة وعمل قانون متوازن يحقق العدالة ومصلحة المواطن " مشيرا الى أن لجنة الاسكان بمجلس النواب ستقوم بعمل مناقشة واسعة للغاية لقانون الايجار القديم، لطرح الافكار والاستماع لجميع الآراء وخاصة الممثلين عن الملاك والممثلين عن السكان بالاضافة الى القانونيين والصحفيين والاعلاميين وبعدها سنختار الافضل لتحقيق العدالة لمصلحة المواطن ".

وأشار رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، إلى أن قانون الايجار القديم سيكون فيه مناقشات صاخبه وإحتجاجات ورأى عام، خاصة وأن هذا القانون يهم أكثر من 90% من سكان مصر، لافتا الى أن تشريع قانون الإيجار القديم لن يتأثر بأصوات الجماهير ولكن أطالب بالتريث فى إصدار هذا القانون لكي يصدر متوازناُ لتحقيق العدالة والمصلحة العامة للمواطن.