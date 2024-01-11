إيداع المتهم بقتل جدته فى الدقهلية دار الاستشفاء للأمراض النفسية والعصبية

قرر المستشار شريف الشوربجي، رئيس نيابة قسم أول المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، إيداع شاب فى العقد الثاني من عمره دار الاستشفاء للأمراض النفسية والعصبية وبيان مدى سلامة قواه العقلية وذلك بعد قيامه بإنهاء حياة جدته لوالدته ذبحا داخل مسكنها نتيجة معاناته من مرض نفسي وتردده على احدى المصحات النفسية إلا أنه انقطع عن تلقي العلاج منذ فترة.

باشر محمد طلبة وكيل النائب العام بنيابة قسم أول المنصورة التحقيقات مع المتهم والذي اهزى ببعض العبارات الغير مفهومة، فضلا إنكاره بارتكابه للواقعة.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، الثلاثاء الماضي يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة ببلاغ من "يوسف.ط.أ.م"،23 عاما، حاصل على بكالوريوس زراعة ومقيم شارع الترعة بتلقيه اتصال هاتفي من شقيقه "أحمد ط.م"، 31 عاما حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية ومقيم طرف جدتهما لوالدتهما شارع الإيمان من شارع احمد ماهر بقيامه بتعديه بسكين المطبخ على جدتهما لوالدتهما وإحداث إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة من الأمام ووفاتها.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص تبين وجود جثمان"شهيرة.م.ر"،74 عاما، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان مسجاة على سرير نومها وبها جرح غائر بالرقبة من الأمام.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم والأداة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة، بمواجهته أهذي ببعض العبارات الغير مفهومة.

بسؤال شقيق المتهم في محضر الشرطة، قرر ان شقيقه يعاني من مرض نفسي "إنفصام فى الشخصية واضطراب وجداني ثنائي القطب وسبق تردده على مصحتين للعلاج النفسي، ومنقطع عن تلقي العلاج منذ فترة مما أدى الى سوء حالته النفسية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي أمرت بقراراتها السابقة في الواقعة.