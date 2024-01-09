حبس أمين شرطة و6 آخرين لاختطافهم تاجر وطلب فدية فى الدقهلية

قرر المستشار شريف الشوربجي، رئيس نيابة قسم أول المنصورة، بمحافظة الدقهلية، حبس أمين شرطة مفصول و6 آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطهم لإختطافهم تاجر أدوات كهربائية على طريق قرية منية سمنود بنطاق مركز اجا، لوجود خلافات مالية بينهم والإتصال بنجل المختطف يطلبون فدية قدرها 350 ألف جنيه مقابل تحريره.

باشر أحمد مدحت، وكيل النائب العام نيابة أول المنصورة، واعترف المتهمون تفصيليا أمام النيابة بإرتكابهم الواقعة لوجود خلافات بين المجني عليه والمتهم الأول وتخمر فكرة اختطافه على يدهم حال سيره داخل سيارة تاكسي بطريق منية سمنود بنطاق مركز أجا محافظة الدقهلية.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم أول المنصورة، من "عادل.ش.ح"، 67 عاما، بالمعاش، ومقيم بندر نبروه، بحضور "سامي.ي.ع"، سائق أجره يبلغه بأنه حال قيامه بتوصيل شقيقه "أحمد"،50عاما، تاجر أجهزة كهربائية، ومقيم شارع الطميهي الى قرية منية سمنود دائرة مركز أجا، قام بعض الأشخاص بإيقافهما واصطحاب شقية عنوة.

وأضاف المبلغ أنه ورد اتصال هاتفي لنجل شقيقه المختطف من شخص مجهول عن طريق هاتف والده، طلب منه مبلغ 350 ألف جنيه على سبيل الفدية لإطلاق سراحه.

وكلف مدير اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، والعقيد حمدي النبولي، مفتش مباحث القسم، المقدم عبد الحميد الشوري، رئيس مباحث قسم شرطة أول المنصورة لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها تنسيقا مع ضباط فرع الأمن العام.

وتوصلت جهود فريق البحث الى ان وراء ارتكاب الواقعة" أمين شرطة مفصول يدعى"محمد.ف.م"،40عاما، وشقيقه"مهند"، 39 عاما، صاحب محل بقالة، و"نبيل.ا.إ"،36 عاما، سائق، و"حلمي.ف.ح"، 21 عاما،طالب بكلية القوق، و"محمد.إ.م.ا"،24 عاما، عامل ويقيمون قرية ميت عوام دائرة مركز المنصورة، و"خالد.ح.ا"،31 عاما، مدرب بصالة جيم، ومقيم شارع الدراسات بمدينة المنصورة، و"حمادة.ر.ا،33عاما، ومقيم بقرية منشأة السلام مركز محلة دمنة.

وتبين ان المتهمين قاموا باختطاف تاجر الأجهزة الكهربائية باستخدام السيارة رقم "د ط ر 2945 ملاكي"، قيادة المتهم الثالث واحتجازه بمنزل المتهمين الأول والثاني لوجود خلافات مالية بينهم.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين الأول والثالث حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة اثناء سيرهم بمنطقة توريل دائرة قسم ثان المنصورة، وبحوزتهما 2 هاتف محمول وبطاقة الرقم القومي الخاصة بالمجني عليه وضبط باقي المتهمين.

وبالانتقال لمنزل المتهم الأول والثاني جرى تحرير التاجر المختطف، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

جرى التحفظ على السيارة والمضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة التي أمرت بقراراتها السابقة.