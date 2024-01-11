منديل الحلو يا مزوق يا نجف بنور.. اليوم ذكرى ميلاد الفنان الموهوب عبدالعزيز محمود

تمر علينا اليوم 11 يناير من كل عام، ذكري ميلاد الفنان الموهوب عبد العزيز محمود، الذي ولد فى عام 1914 ببلدة الحرزية بمحافظة سوهاج بصعيد مصر، ورغم استنكار أسرته وتهديدها لحياته، تابع عبد العزيز الغناء منذ صغره، وانتقل إلى بورسعيد ليتعلم الملاحة في السفن الصغيرة، وأصبح معروفًا بشخصيته المرحة وصوته الساحلي الجميل، اكتسب شعبية كبيرة في حفلات الزفاف والاحتفالات.

وفي عام 1937م زار الملحن مدحت عاصم مدينة بورسعيد وأعجب بموهبة عبد العزيز، ونتيجة لذلك، كرس عبد العزيز نفسه للغناء كمهنة، أهداه مدحت عاصم لحنه الأول وهو "الصباح الجديد"، وقدم بعد ذلك العديد من الأغاني منها "حبيبي وقد قلبي معاه" لحسن عبد الوهاب و"الخصم فداك منو وصالح" ليوسف بدروس، وفي أول أداء إذاعي له في 4 أبريل 1938، غنى "يا نخلة بالحك بينجت سمن وصقر".

برع عبد العزيز محمود في مختلف أنواع الأغاني منها الشعبية والعاطفية والوطنية، وواصل عرض موهبته في الراديو وحظي بتقدير كبير، حيث كان يكسب أربعة جنيهات في كل حلقة، ورغم خلافه مع الإذاعة حول راتبه عام 1949، إلا أنه كان يعترف دائمًا بامتنانه للإذاعة على نجاحها.

دعته إذاعة بي بي سي البريطانية إلى لندن لتقديم مجموعة من المقطوعات الموسيقية الخفيفة وأغانيه "الفرنسية العربية"، وسجل ثمانية مقطوعات موسيقية، من بينها "لوليتا"، كما ظهر في البرنامج التلفزيوني الشهير "العالم في الليل".

شارك عبد العزيز محمود في أكثر من 25 فيلما، واستعرض فيها مهاراته الغنائية، وقام ببطولة أفلام مثل "عريس الهنا"، و"راوية"، و"النظرة الأولى"، وقد اتُهم بسرقة ألحان من أفلام أمريكية، فرد عليها بالقول إنه يهدف إلى إفادة المستمعين وإثراء البيئة الموسيقية من خلال الجمع بين الموسيقى الشرقية والغربية، مما يسمح للناس بتقدير جمال الموسيقى الشرقية.

توفي عبد العزيز محمود في 14 أبريل 1991م إثر أزمة قلبية.