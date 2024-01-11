وكيل صحة الشيوخ: قمة العقبة جاءت في وقتها وتحركات مصر نبهت العالم لجرائم الاحتلال

أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن إنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ سكان غزة، مما يتعرضون له من حرب إبادة وتدمير على مدى أكثر من 3 أشهر.

وثمن النائب الدكتور حسين خضير في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، التوصيات الصادرة عن قمة العقبة المصرية الأردنية الفلسطينية المشتركة، ورفضها أي مساعي أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، علاوة على تأكيد الرفض التام لأية محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة، والتشديد على ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسئولياته لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.

وقال وكيل صحة الشيوخ، إن القمة جاءت في توقيت شديد الحساسية في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي الغاشم علي قطاع غزة، وهو ما يتطلب وحدة الصف والمواقف بما يحافظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة. منوها بالدور المصري الريادي منذ اندلاع الازمة وحتى الآن.

واوضح د خضير، أن القيادة المصرية لا تدخر جهدا من أجل فتح حوار مع كافة الأطراف لوقف إطلاق النار علي غزة نهائيا، كما انها تقوم بتحركات دولية ونبهت العالم كله لجرائم إسرائيل ومخططاتها، بالاضافة إلى تكفلها بالجزء الأكبر من المساعدات الانسانية والإغاثية إلى أهالي القطاع.

واختتم د.خضير، بالتحذير من حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة، مشدداً علي ضرورة وجود موقف دولي جاد وحاسم ضاغط علي إسرائيل لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى التوصيات الصارمة الصادرة عن القمة الثلاثية بإنهاء هذا العدوان فورا والسعى نحو تسوية سياسية شاملة.